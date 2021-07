Emergenza Covid, prorogata la validità delle patenti: ecco le nuove scadenze

ROMA – Emergenza Covid, prorogata la validità delle patenti fino ad aprile 2022. Il ministero dei Trasporti ha emenato una circolare per postdatare la validità delle patenti portando la scadenza di pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il Covid 19. Oltre alla proroga già prevista per le patenti che scadono entro il 31 luglio 2021 si prevede un’ulteriore proroga per quelle che scadono dal 31 luglio al 31 dicembre 2021. Per queste la validità slitta al 31 marzo del 2022.

La novità è contenuta in una circolare ministeriale pubblicata sul sito della Motorizzazione Civile. Per le patenti italiane con scadenza tra il primo febbraio ed il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; dal primo giugno al 31 agosto 2020 la proroga è al primo luglio mentre per le patenti con scadenza dal primo settembre 2020 al 30 giugno 2021 la proroga è di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria. Le patenti con scadenza nel periodo 31 gennaio 2020-31 maggio 2021 avranno una proroga fino al 31 marzo 2022, mentre quelle dal primo giugno al 30 giugno 2021 avranno una proroga di 10 mesi. Infine, per quelle dal primo luglio al 31 dicembre 2021 la proroga è fino al 31 marzo 2022.