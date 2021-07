Incendi nel Palermitano, roghi a Corleone, Geraci e San Cipirello

PALERMO – Due incendi sono divampati in provincia di Palermo: il primo ha bloccato il transito sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” in entrambe le direzioni a Geraci Siculo; il secondo a Borgo Schiró a Corleone. In entrambi i fronti sono impegnati i vigili del fuoco e i forestali. Nella zona della statale 120 è presente anche il personale dell’Anas.

Un altro incendio è divampato nei pressi della statale Palermo-Sciacca 624: il traffico è bloccato in entrambe le direzioni all’altezza di San Cipirello (Pa). Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e il personale di Anas per la gestione della viabilità.