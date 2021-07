L’Etna torna a sbuffare

IN QUESTE ORE

Attività stromboliana in aumento sul cratere di Sud-Est.

CATANIA. Vulcano nuovamente in fermento. Riprende l’attività stromboliana sull’Etna dove l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, ha registrato il fenomeno in aumento sul cratere di Sud-Est. Confinata, al momento, all’interno del cratere genera delle discontinue e blande emissioni di cenere che si disperdono in area sommitale.

L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento.