Mondello pedonalizzata, i commercianti: “Così chiudiamo”

PALERMO – I tavoli delle gelaterie restano vuoti, in un caldo pomeriggio d’estate. Poca gente in giro e diversi sono gli ombrelloni chiusi nei lidi a Mondello. Il lungomare palermitano è stato pedonalizzato. E dopo una settimana dalla chiusura al traffico del primo tratto di viale Regina Elena le attività commerciali accusano il colpo.

Dal 20 luglio fino al 1 novembre, anche il primo tratto di viale Regina Elena è diventato isola pedonale ma in via sperimentale. Il 15 giugno, invece, è stato chiuso il tratto di strada all’altezza tra via Glauco e via Teti. “Abbiamo registrato un calo giornaliero di circa il 25% ovviamente dovuto alla pedonalizzazione. I giovani si sono spostati altrove. Spariti i clienti che venivano per fare colazione”. A dirlo è Massimo Scimone titolare dell’omonima gelateria della borgata marinara. “In tutte le parti del mondo è prevista la chiusura al traffico ma hanno dei servizi a supporto dei cittadini. Servirebbero parcheggi e info-point. I turisti – aggiunge – non sanno dove è possibile lasciare l’auto per prendere la navetta. Secondo il nostro punto di vista è stato organizzato male, riscontriamo anche difficoltà per lo scarico della merce”.

“I parcheggi Mongibello, Galatea e via dei Lillà non bastano – dice Francesco Cangialosi proprietario della caffetteria Valdesi – poi il doppio senso in via Principe di Scalea ha fatto diminuire i posti auto. Noi siamo favorevoli alla pedonalizzazione ma ci sono molte cose da riorganizzare, a partire dai servizi. Visto che si tratta di una chiusura sperimentale – continua- si poteva fare gradualmente, magari solamente nel weekend. E in ogni caso l’isola pedonale in questo tratto non ha molto senso. Occorre organizzare eventi culturali e musicali per far venire la gente di sera a Mondello. Un’altra proposta – conclude- potrebbe essere quella di chiudere al traffico dopo alle ore12 così da garantirci i clienti per la colazione”.

“Va male. Non c’è nessuno – commenta la titolare di Lattepa gelateria – hanno chiuso una strada senza pensare ai servizi e in ogni caso la gente per passeggiare ha bisogno di guardare qualcosa e qui non ci sono negozi. Anche le postazioni nei lidi restano vuote”.

“Negli ultimi due giorni sembra che qualcosa si muove -commenta Bologna, commessa del negozio di abbigliamento Poppy moda mare – abbiamo visto qualche turista in più. Ci avevano detto che avrebbero garantito il passaggio della navetta da viale Regina Elena ma da qui non passa neanche quella. Ci stiamo prendendo del tempo per capire se può portare cambiamenti diversamente – termina- ci organizzeremo per fare un esposto”.