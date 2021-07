Ospizio lager, chi sono i sei indagati incastrati dai video – I NOMI

SERRADIFALCO – Sono sei gli indagati nell’ambito dell’operazione “Bad Caregiver” che ha portato al sequestro di due strutture di Serradifalco (Caltanissetta) dove alloggiavano nove anziani con disabilità psichica. I carabinieri hanno condotto in carcere Vincenzo Biundo, 54 anni, accusato di violenza sessuale aggravata, abbandono di incapaci e di esercizio abusivo della professione infermieristica, per aver somministrato medicine, benché sprovvisto di specifico titolo professionale. Agli arresti domiciliari sono stati posti il gestore della struttura Rocco Giovanni Scordio, 50 anni, e un’operatrice, Rosa Anna Milazzo, 51 anni. La misura interdittiva di 12 mesi del divieto di esercitare la professione di operatore in comunità alloggio, case di riposo per anziani e in ogni altro tipo di comunità è stato disposto per due dipendenti, un 24enne e una 75enne. Una sesta persona è indagata in stato di libertà. Sono accusati dalla Procura di Caltanissetta, a vario titolo, di maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere.

Sono state le telecamere nascoste dai carabinieri all’interno di due comunità per assistenza a disabili fisici di Serradifalco a svelare il clima che si viveva in quello che gli stessi investigatori, in una nota ufficiale, definiscono un ‘lager’ in cui vivevano nove ospiti. I militari dell’Arma ritengono “emblematico un episodio dove uno degli ospiti, cieco, viene picchiato brutalmente dall’operatore, poiché colpevole di aver orinato al di fuori del water”.