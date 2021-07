Ramacca, in campo Lanzafame: salgono a 4 i candidati sindaco

CATANIA – Un altro candidato sindaco a Ramacca. È il presidente del consiglio uscente, Giuseppe Lanzafame, che scende in campo sostenuto da quasi tutto il centrodestra.

L’annuncio

“È con orgoglio e forte senso di responsabilità che annuncio la mia candidatura a Sindaco di Ramacca – annuncia Lanzafame. In questi anni, insieme a tanti amici, abbiamo lavorato per creare una squadra coesa, con idee chiare e un programma credibile. Perché se non hai persone leali, preparate e che condividono un progetto al tuo fianco, poi passi il tempo a litigare e non ad amministrare. Ramacca non può permettersi di perdere tempo prezioso: ha bisogno di rialzarsi e ripartire dopo anni difficili”.

Il sostegno di Stancanelli

Il programma di Lanzafame sarà illustrato nei prossimi giorni ma, intanto, il consigliere incassa il sostegno dei big. Tra cui spicca Raffaele Stancanelli che, per conto di Fratelli d’Italia commenta la discesa in campo. Insieme a Gaetano Galvagno e al coordinatgore comunale, Taddeo Sottosanti. “Siamo da sempre convinti che Ramacca necessiti di una coalizione forte che abbia come obiettivo primario la formazione di una classe dirigente onesta, capace, coraggiosa, competente, che possa rispondere davvero agli elettori chiamati a scegliere un nuovo Sindaco il prossimo 10 ottobre – affermano gli uomini di Giorgia Meloni. Sulla base di questi principi e propositi, già da mesi, dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia si muove in questa direzione, per costruire un vero e proprio ‘laboratorio strategico’ dove poter elaborare programmi e proposte che partissero dalle vere esigenze del territorio. Giuseppe Lanzafame si è dimostrato, senza ombra di dubbio, il candidato Sindaco in grado di fare questa importante sintesi attorno a sé. Un progetto politico serio e credibile, fatto di uomini e donne per lavorare insieme e dove far confluire associazioni, liberi professionisti, società civile. Una fucina che serva davvero allo sviluppo della città di Ramacca”.

L’appoggio di Falcone

Anche Forza Italia punta su Lanzafame. “A conclusione di una riflessione che parte dalle aspettative dei cittadini di Ramacca, la base della prospettiva che Forza Italia intende assicurare al Comune calatino – spiega il commissario provinciale FI per Catania e provincia, Marco Falcone – abbiamo rintracciato in Giuseppe Lanzafame il profilo giusto per vincere la prossima campagna elettorale e portare il paese nel futuro. FI intende essere protagonista di una nuova pagina politico-amministrativa per Ramacca, sostenendo una candidatura giovane, spinta dall’entusiasmo e dalle riconosciute capacità che Lanzafame ha dimostrato nel tempo. Siamo in campo – conclude Falcone – da alleati in un fronte civico che auspichiamo possa aggregare altre energie, forze civiche e valori, uniti nell’interesse del buongoverno e dello sviluppo di Ramacca”.

Il movimento civico

Lanzafame, che scende in campo comunque con una formazione civica, ha il sostegno degli ex colleghi, tra cui Fabio Cusumano, capogruppo consiliare uscente. “Abbiamo deciso di organizzare una proposta politica che vede candidatosiindaco Giuseppe Lanzafame. Infatti nella scorsa legislatura il movimento civico vantava 4 consiglieri comunali, (di cui faceva parte Lanzafame, Salvatore Mancuso, Maria Rosaria Arena), si è distinto per aver fatto una opposizione costruttiva, sebbene avesse ricevuto mandato ad amministrare dai cittadini nelle elezioni comunali del 2016”.

Cusumano parla di “tradimento politico” nel 2017, quando 5 consiglieri furono “cacciati” dalla maggioranza dell’allora sindaco Pippo Limoli. Lo stesso sfiduciato nell’ottobre del 2020. “Oggi – continua Cusumano – parliamo di una stagione politica nuova, di ampio respiro, un’alleanza socio-culturale che vede in Lanzafame l’interprete ideale per una rinascita della nostra Amata Ramacca”.

Ramacca in Azione

Il coordinatore provinciale Alberto Spitale e il comitato di Ramacca in Azione comunicano che, alle prossime elezioni amministrative, appoggeranno e sosterranno il candidato sindaco Giuseppe Lanzafame. Siamo sicuri che la visione che Giuseppe Lanzafame ha di Ramacca sia la più in linea con il nostro pensiero, oltre che la più concreta per la crescita del nostro paese.

I candidati

Salgono a quattro, quindi, i candidati alla poltrona di primo cittadino di Ramacca. Oltre Lanzafame, anche l’uscente Limoli che, non appena sfiduciato, ha rilanciato la propria candidatura. “Pippo Limoli c’era c’è e ci sarà”, ha detto. Teresa Corallo, invece, correrà per il Movimento 5 Stelle e Salvatore Albelice, imprenditore rientrato a Ramacca, si presenta ai cittadini con la lista civica “Nuova Ramacca”. Si attende ancora la candidatura del centrosinistra anche se pare che il nome possa essere quello di un esponente sindacale.