Rubano alcolici per centinaia di euro: indagati

CATANIA – Furto di alcolici al Decò. I poliziotti del Commissariato Borgo – Ognina, hanno indagato in stato di libertà due soggetti pregiudicati di 34 e 21 anni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, consumato presso un supermercato della catena Deco’ ubicato in pieno centro cittadino.

I fatti risalgono allo scorso aprile, quando i due malviventi, hanno rubato alcolici, per un importo di svariate centinaia di euro per poi allontanarsi a grande velocità a bordo di un’auto.

Acquisita la denuncia di furto, i poliziotti, a seguito di attività info-investigativa e anche attraverso l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, riuscivano ad individuare e riconoscere i responsabili del furto, nonostante questi indossassero le mascherine di protezione anticovid.

Una volta risaliti all’identità dei due malfattori, che erano già noti alle forze di polizia per la consumazione di analoghi fatti di reato, gli agenti li denunciavano in stato di libertà per il reato di furto aggravato commesso in concorso.