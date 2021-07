Scuola e proteste, il caso Adrano si sposta a Palermo

Sono 4 le sigle sindacali del comparto che domani saranno in sit-in davanti all’Ufficio scolastico regionale.

PALERMO – Protesta la scuola. Sono 4 le sigle sindacali del comparto scuola che domani saranno a Palermo, dalle 12.00 alle 14.00, per un sit-in di protesta davanti all’Ufficio scolastico regionale, in via Giovanni Fattori 60. La manifestazione è promossa dalle segreterie provinciali e regionali di FGU Gilda UNAMS, UIL Scuola, FLC CGIL e Snals CONFSAL.

La vicenda di Adrano

Le comunicazioni sulla difficile situazione del liceo Verga di Adrano, puntualmente trasmesse all’Ufficio scolastico regionale, non hanno sortito alcun effetto. E a nulla è valsa la dettagliata relazione sugli ingiustificati comportamenti del dirigente scolastico Vincenzo Spinella, fornita al provveditore agli studi di Catania il 12 luglio scorso. Un incontro, quest’ultimo, scaturito dopo la messa in atto di un sit-in di protesta molto partecipato.

La manifestazione a Catania

A seguito della manifestazione di Catania, il Dirigente ha intensificato l’azione sanzionatoria nei confronti degli insegnanti, revocando le ferie e attivando corsi scolastici contro il parere del Collegio docenti, che in base alla vigente legislazione è l’unico organo competente in materia. Al contempo sono stati avviati altri procedimenti disciplinari, se ne contano circa 70, e gli 11 commissari interni ai quali era stato revocato l’incarico alla vigilia degli esami di stato sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. L’ultima sanzione in ordine di tempo ha colpito 55 insegnanti con la decurtazione di 2 giorni di stipendio.

La richiesta

Gli insegnanti vessati chiedono l’intervento immediato dell’USR, una decisione che porti alla sostituzione del dirigente o al trasferimento di circa 60 professori, per incompatibilità ambientale. Lo stallo della situazione rischia di pregiudicare il regolare avvio dell’anno scolastico e dare vita alla fuga di molti alunni dal liceo Verga. Un istituto che sino a qualche anno fa era considerato un vanto per la città di Adrano.