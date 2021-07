Sileri: “Non serve l’obbligo vaccinale per le scuole”

A settembre ripartirà la scuola e si sta discutendo se imporre l’obbligo vaccinale ai docenti e al personale scolastico. Di questo ha parlato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Tg24’.

“Per il momento non serve l’obbligo vaccinale per docenti e studenti in vista del rientro a scuola. Il numero di insegnanti non vaccinati è esiguo, e concentrato in poche regioni – ha spiegato – i docenti in gran parte vanno a vaccinarsi per la propria tutela. Se si procede con un ritmo importante con la campagna no è necessario un obbligo”.

Per il sottosegretario alla Salute il vaccino è sicuro: “La mia affermazione nasce dalla necessità di coinvolgere un’adesione volontaria, un obbligo determinerebbe ulteriori fratture di cui non abbiamo bisogno. Convincere le persone soprattutto nella fascia 12-17 anni è molto più importante. Io i miei figli li vaccinerei senza pensarci due volte, la fiducia però si ottiene con il dialogo”.

“Sicuramente a scuola ci sarà ancora la mascherina. Dobbiamo tendere ad una ripartenza frontale ma è una sfida. Tre mesi fa, senza la variante, avrei detto di sì, ma ora è un lavoro molto duro, ce la metteremo tutta ma lo scopriremo andando avanti, perché dipende dal numero di contagi e percentuale della popolazione vaccinata”.