Università, Londra la miglior città al mondo dove studiare

Londra è la migliore città in cui si studia al mondo, seguita da Monaco di Baviera, che sale dalla quarta alla seconda posizione, e da Seul, che balza dalla decima alla terza e condivide la posizione di medaglia di bronzo con Tokyo. E’ quanto emerge dalla classifica delle migliori città studentesche al mondo 2022 di Qs Best Student Cities Rancking 2022, che confronta 115 destinazioni di studio di prim’ordine e conferma Londra top per la terza edizione consecutiva.

Il suo successo è dovuto alla alta concentrazione di università di livello mondiale, che le consente di ottenere il secondo miglior punteggio al mondo nell’indicatore Rankings; al feedback molto positivo da parte degli studenti che vi hanno studiato: per Student View ottiene 98,4/100, risultato superato solo da Berlino. E ancora, alle eccezionali opportunità di carriera per i laureati: si colloca al 4° posto nella metrica Employer Activity, con un punteggio di 92,9/100. Infine deve il risultato ai suoi alti livelli di apertura agli studenti internazionali, che la vedono raggiungere il quinto miglior punteggio al mondo (95.9/100) per Student Mix. Ben Sowter, direttore della ricerca QS, ha dichiarato: “Le risposte ai nostri sondaggi di studenti che hanno effettivamente studiato a Londra chiariscono che la città offre ancora eccezionali opportunità culturali, economiche ed educative. Con due delle dieci migliori università del mondo situate in la città, rimane un centro educativo leader a livello mondiale. Tuttavia, i casi di Covid in aumento esponenziale e gli effetti persistenti della Brexit potrebbero minare la posizione privilegiata di Londra”.

Milano (46esima) perde sei posizioni rispetto alla precedente edizione della classifica ma rimane tra le migliori 20 città al mondo per la reputazione dei suoi laureati. Roma (69esima) guadagna una posizione rispetto alla scorsa edizione, migliorando nell’indicatore Rankings che si basa sul numero di università cittadine incluse nel QS World University Rankings e la loro posizione (+ 8 punti), in Desiderabilità (+2 punti) e sopratutto in convenienza/costo della vita (+18 punti).