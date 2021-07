Cimitero Ciaculli, 15 milioni dall’Ars – LE REAZIONI

PALERMO – “Su mia proposta, ieri la Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Sicilia ha stanziato 15 milioni per il Comune di Palermo per la realizzazione del nuovo cimitero in contrada Balata a Ciaculli all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione”. Lo dice la deputata regionale e consigliera comunale Marianna Caronia, che continua: “Su mia proposta, all’interno del piano regionale da 770 milioni è stato inserito un apposito stanziamento, per il quale è indispensabile che il Comune abbia il progetto pronto entro 90 giorni. Adesso davvero non ci sono più scuse perché l’Amministrazione si attivi per realizzare questa fondamentale infrastruttura che è l’unica e vera soluzione per l’emergenza sepolture”.

“Entro poche settimane sarà di 30 milioni il totale delle somme a disposizione del Comune per realizzare il nuovo cimitero di Ciaculli – dice il capogruppo della Lega Igor Gelarda – Somme che rendono sempre più Orlando responsabile per la soluzione dell’emergenza. Grazie all’iniziativa di Marianna Caronia, onorevole regionale e consigliere comunale di Palermo, nella riprogrammazione dei fondi del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione, proprio ieri sono stati stanziati 15 milioni di Euro dalla Commissione Bilancio dell’Ars, che si sommano agli altri 15 milioni di euro, già a disposizione grazie da gennaio del 2020 con la rimodulazione dei fondi Cipe. Anche se il progetto complessivamente vale 75 milioni, le some già a disposizione permetterebbero di fare immediatamente una progettazione esecutiva e la realizzazione dei primi ampi stralci rendendo disponibili migliaia di sepolture. Quella del nuovo cimitero è l’unica vera soluzione alla vergognosa emergenza bare che ha reso Palermo tristemente famosa in tutto il mondo”.



“La notizia che l’Ars ha votato la proposta di ulteriore finanziamento per la realizzazione del cimitero di Ciaculli è senz’altro un fatto estremamente positivo ed un segnale che per contrastare la grave emergenza cimiteriale sia necessario l’attenzione ed il contributo di tutte le istituzioni che hanno a cuore la città di Palermo.

Tuttavia è ben ricordare che dall’inizio del 2020 sono già a disposizione del Comune di Palermo 15 milioni per realizzare il primo stralcio funzionale del cimitero a seguito della delibera di Giunta che ha riprogrammato gli interventi finanziati dalla delibera CIPE 69/2009 seguendo, di fatto, un lavoro congiunto fra la quarta commissione

consiliare di cui sono membro e l’assessore competente”. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.