Covid, l’ultimo saluto alla bimba: addio alla piccola Ariele

PALERMO – Questa mattina l’ultimo saluto alla piccola Ariele, la bimba di undici anni morta dopo 16 giorni di ricovero all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo avere contratto la variante Delta del Covid.

I funerali sono stati celebrati in forma privata nel cimitero di Casteldaccia. “Invito tutti a vaccinarsi – ha detto la mamma di Ariele – Noi non ci siamo vaccinati perché dovevamo accudire nostra figlia che aveva bisogno di un’assistenza continua”.

Ariele era affetta da una malattia metabolica rarissima e nel 2015 i genitori avevano deciso di sottoporla a una cura vietata in Italia perché non riconosciuta dalla comunità scientifica. Sono stabili, invece, le condizioni dell’altro neonato intubato e ricoverato all’ospedale Cervello. Le sue condizioni migliorano, ma ancora è presto per dire se è completamente fuori pericolo.