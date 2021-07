FC Messina, i motivi della mancata ammissione in Serie C

La FIGC, traminte una nota ufficiale, ha annunciato il motivo della mancata ammissione dell’FC Messina al prossimo campionato di Serie C che ha permesso all’AZ Picerno di ottenere, invece, la “promozione” alla terza divisione italiana.

“Il Consiglio Federale, nella riunione del 27 luglio 2021, esaminata la comunicazione in data 26 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.C. all’esito della istruttoria ha rilevato per la società F.C. MESSINA S.R.L il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C 2021/2022, e precisamente ha riscontrato che la suddetta società: “ha depositato una garanzia fideiussoria di euro 350.000 (beneficiario Lega Pro) rilasciata da “Credit Glorious Property Holdings Limited London”; tale garanzia, peraltro trasmessa via Pec in copia (pdf) e priva di sottoscrizione digitale, risulterebbe rilasciata da società finanziaria del gruppo “Glorious Property Holdings Limited”- non iscritta all’Albo Unico ex 106 TUB presso la Banca D’Italia”;

– esaminata la comunicazione in data 26 luglio 2021, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi ha riscontrato per la società F.C. MESSINA S.R.L il rispetto dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi organizzativi, richiesti dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, per l’ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C 2021/2022;

– considerato che la società F.C. MESSINA S.R.L. non ha soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti per l’ammissione al citato Campionato;

– visti l’art. 49, comma 1, lett. c) delle N.O.I.F. e l’art. 27 dello Statuto Federale



ha deliberato



di respingere, per le motivazioni di cui in premessa, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 della società F.C. MESSINA S.R.L..



Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Sezione sulle competizioni professionistiche – da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI”.