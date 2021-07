Il Gruppo Cascino investe a Palermo: inaugurato il nuovo Expert

PALERMO – Il digitale che mette il turbo al negozio di prossimità. Si presenta così il nuovo punto vendita a marchio Expert del gruppo Cascino che è stato inaugurato a Palermo, in via Generale Di Maria. Il più grande nella città, circa 1.200 metri quadri dedicati alla vendita di elettronica di consumo ed elettrodomestici. Sarà disponibile anche una selezione di oggetti per la casa, grazie alla presenza dello shop-in-shop Kasanova. 27 le persone che hanno trovato un lavoro.

Il Gruppo “Cascino” è un’azienda dedicata alla vendita all’ingrosso e al pubblico di elettronica di consumo, elettrodomestici, casalinghi, ferramenta e materiale edile. Con un fatturato 2020 pari a 32,7 milioni di euro, una crescita del 15% rispetto al 2019.

“Stiamo aprendo un punto vendita che va controcorrente rispetto al trend degli ultimi anni – ha spiegato Nicola Cascino, amministratore del gruppo di famiglia –, è fuori dai centri commerciali, di prossimità. Abbiamo scelto una area centrale della città”.

“Il nostro principio aziendale è fondato sulla capacità di assistere e consigliare al meglio il consumatore. Oggi però con i nostri display ha una possibilità che prima trovava solo online, cioè i dettagli tecnici dei prodotti, ma con il valore aggiunto del consiglio del venditore su quale può essere il prodotto giusto per le proprie esigenze. Senza tralasciare la vendita sul web. Mio fratello Fabio, ha centrato al meglio il suo obiettivo di aprire un punto vendita così grande nel cuore di Palermo, con un team giovane e preparato. Una zona della città dove nel raggio coperto da una passeggiata di 10 minuti abita un bacino di 70 mila persone”.

“Il nuovo punto Expert dà lavoro a 27 persone, tutte palermitane, con un’età media di 28 anni – ha spiegato Fabio Cascino direttore divisione Expert del gruppo Cascino –. Molti di loro sono ragazzi alla prima esperienza lavorativa e hanno superato una selezione a cui hanno partecipato in 2500. Ci teniamo al rapporto con il territorio anche dal punto di vista sociale.”

Alla presentazione alla stampa, oltre al resto della dirigenza del gruppo con l’area manager Angelo Cascino, hanno partecipato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio, Tommaso Leso, presidente di Expert Italia e Roberto Madi, direttore generale di Expert Italia e Mauro Bordin della DG Group.

“Aprire un nuovo punto vendita è più che un atto di coraggio, soprattutto in questo momento di pandemia – ha detto Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio -.L’imprenditore deve anche credere nel futuro e questa apertura è un segno di speranza. I palermitani – ha aggiunto -ritrovano un punto di riferimento in una location che avevano perso. Questa operazione di recupero ci permette di valorizzare una zona importante della città e di non “desertificare” il commercio di Palermo.”

“Cerchiamo di differenziarci dall’online assistendo al meglio il cliente, portando buoni consigli – ha spiegato Tommaso Leso, presidente Expert Italia. Alle spalle c’è un gruppo molto forte, fatto di una credbilità acquisita in tanti anni. L’apertura di Palermo è un altro tassello importante nella crescita di Expert.”

Una storia iniziata nel 1967 “e da allora, con il format di prossimità, siamo vicini al territorio. Per questo motivo è sempre un orgoglio quando si apre un nuovo punto vendita – ha concluso Roberto Madi, direttore generale Expert –.