Mortaretti abbandonati vicino al bosco, giallo in provincia di Messina

SPADAFORA (ME) – Cinque scatole di mortaretti, prodotti in libera vendita per i festeggiamenti di fine anno, sono stati ritrovati abbandonati stamattina nella frazione San Martino di Spadafora, in provincia di Messina. Il rinvenimento, dietro un bidone per la raccolta di olio esausto, è stato fatto dai volontari di un’associazione di Protezione Civile, la Elios, con sede a Rometta, durante un servizio di perlustrazione antincendio.

Il particolare avvistamento è stato fatto da Alessandro Previti, un volontario di protezione civile molto esperto e non è escluso che il materiale sia stato abbandonato alla vista del mezzo antincendio con le luci blu sul tetto. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Spadafora, avvisati dagli stessi volontari dell’associazione Elios. Saranno i militari dell’Arma a stabilire se i mortaretti avrebbero potuto innescare un incendio e se sono stati abbandonati davvero alla vista dei mezzi della protezione civile in servizio di vigilanza. L’area del ritrovamento ogni estate è interessata da vasti incendi di matrice dolosa.