Palermo femminile, confermata l’iscrizione in Serie B

Tramite un comunicato ufficiale diramato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, viene annunciato che l’ASD Palermo Calcio Femminile potraà partecipare regolarmente al prossimo campionato di Serie B.

“Il Consiglio Federale, nella riunione del 27 luglio 2021, visto il Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021 e visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società ASD PALERMO, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale n° 306/A, per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2021/2022, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:



– non risulta correttamente documentata la disponibilità dell’impianto sportivo;

– non risulta trasmesso il certificato di omologazione dell’impianto sportivo;



– vista la comunicazione in data 19 luglio 2021, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato tali inadempimenti;

– constatato che, avverso la decisione negativa, la società ASD PALERMO, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18 giugno 2021, ha presentato ricorso;

– esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

– visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all’accoglimento del ricorso;

– visto l’art. 27 dello Statuto Federale



ha deliberato di accogliere il ricorso della società ASD PALERMO disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2021/2022″.