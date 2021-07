Palermo, flop della manifestazione anti green pass VIDEO

Palermo – Il Comitato Libera Scelta ha organizzato fiaccolate contro il Green Pass in dodici città italiane, tra cui il capoluogo siciliano. All’iniziativa hanno aderito a livello nazionale alcuni parlamentari, tra cui Vittorio Sgarbi, Armando Siri, Claudio Borghi e Gianluigi Paragone. Ma a Palermo la protesta si è rivelata un flop dal punto di vista della partecipazione.

Dalle 20 in Piazza Pretoria, un gruppo di persone si è riunito per partecipare alla manifestazione. Ma l’affluenza di partecipanti è stata limitata a poche decine di persone. Il Comitato si definisce “apartitico e apolitico, aperto a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria”.

Sul loro profilo Facebook scrivono: “L’introduzione del Green Pass obbligatorio per lavorare, spostarsi, fare la spesa, per VIVERE, è semplicemente inaccettabile e INDEGNO di un Paese libero”.

“Il vaccino è una violenza e un ricatto” dice una manifestante, sulla scia delle dichiarazioni già sentite durante la protesta di sabato scorso. E ogni occasione è buona per usare il vocabolario di una presunta disobbedienza. Si sentono i ricorrenti Venduti Servi Corrotti; eppure sono solo dei sussurri, sovrastati dalle risate spensierate dei turisti.

Ma qualcuno è più indulgente: non grida al complotto né alla dittatura. Né ricorre a parallelismi aberranti con la Shoah, come pure è successo. “Noi siamo qui soltanto per esprimere la nostra opinione”, dice senza troppe pretese.

Stavolta, tutto sommato, davanti al Comune regna la calma. A parte la parentesi con i soliti insulti ai giornalisti presenti, accusati di “avere creato questa situazione”. I partecipanti, comunque, si contano sulle dita di una mano. La fiamma rivoluzionaria presto si spegne, nella stessa piazza testimone delle strida dell’ultima manifestazione.