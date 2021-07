Tragico incidente sulla Statale 288: c’è una vittima

IN TERRITORIO DI RAMACCA

RAMACCA. La tragedia è avvenuta lungo la strada Statale 288, al chilometro 11, in territorio di Ramacca. Uno scontro frontale tra due mezzi, la cui dinamica è vaglio degli investigatori, nel quale ha perso la vita il conducente di una Fiat Punto – si tratta di un 76enne che parrebbe (condizionale più che mai d’obbligo) avere invaso la corsia opposta – mentre l’occupante dell’altro mezzo, una donna, è stata medicata sul posto dai Sanitari del Servizio 118.

Non risultano coinvolte altre persone.

Sul posto anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione per gli adempimenti di competenza.