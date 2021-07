Turismo, via libera alla ristrutturazione dell’Albergo dell’Etna

CATANIA. In una nota stampa il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, è intervenuto sulla ristrutturazione dell’Albergo dell’Etna a seguito dell’approvazione della norma da parte dell’ARS.

“Oggi è una giornata importante – spiega – per la promozione e la ricettività turistica della nostra terra. Infatti, è legge l’emendamento del PD a mia firma che prevede la ristrutturazione dello storico ‘Grande Albergo dell Etna’. È la strada giusta per migliorare la ricettività ad alta quota puntando sul patrimonio pubblico. L’albergo simbolo dell’ospitalità sul Vulcano, con un glorioso passato, che ha ospitato capi di stato, tornerà a vivere”.