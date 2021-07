Welcome Back Tony Scott, l’omaggio di Salemi al ‘suo’ jazzista

SALEMI (TRAPANI) – Lino Patruno e Gegè Telesforo sono i due nomi della musica jazz scelti quest’anno a Salemi per celebrare Tony Scott, musicista di fama mondiale figlio di genitori salemitani. L’amministrazione comunale della cittadina trapanese, guidata dal sindaco Domenico Venuti, quest’anno ha deciso di raddoppiare il ricordo del famoso jazzista: ‘Welcome Back Tony Scott’, evento inserito nel cartellone ‘Salemi dEstate’ messo a punto dall’assessorato al Turismo, si svolgerà oggi, giovedì 29 luglio, e domani, venerdì 30, a partire dalle 21, al castello normanno-svevo. Main sponsor della manifestazione, per il quinto anno consecutivo, è Engie, player mondiale dell’energia e servizi che in Sicilia ha realizzato importanti progetti per lo sviluppo delle energie rinnovabili, tra i quali il parco eolico di Salemi, uno dei più grandi d’Italia. Questa sera salirà sul palco il maestro Lino Patruno con il suo jazz show, mentre domani si esibirà Gegè Telesforo, cantante e musicista jazz che riceverà il ‘Premio per la musica Città di Salemi – Welcome back Tony Scott’. Entrambe le serate, con circa 120 posti a sedere disponibili per il rispetto delle norme anti-Covid, verranno aperte dalla ‘Drepanum street parade’.

“Il ricordo di Tony Scott e l’assegnazione del premio che porta il suo nome è ormai un appuntamento fisso dell’estate salemitana – afferma Venuti -. Salemi, anno dopo anno, si sta ritagliando uno spazio importante nel panorama degli appuntamenti musicali estivi della Sicilia. L’impegno è quello di mantenere vivo il ricordo di un figlio illustre della nostra città con eventi e nomi importanti della musica”.

L’accesso all’area degli spettacoli avverrà su prenotazione attraverso lo sportello della Pro Loco che è contattabile ai numeri 0924981426 e 3291007776. Per le richieste di informazioni è possibile utilizzare anche l’indirizzo mail [email protected]. Nella due giorni dedicata a Tony Scott, inoltre, il Comune di Salemi ha disposto un bus navetta gratuito dalle 20 alle 23, con servizio di andata e ritorno, che collegherà l’area parcheggio di via Schillaci e piazza Libertà con il castello di piazza Alicia.