Bruciano le Capannine: torna l’incubo dopo due anni VIDEO

CATANIA – Le immagini sono agghiaccianti. Ombrelloni che bruciano. Lo stabilimento balneare inghiottito dalle fiamme. A due anni di distanza – era il 10 luglio 2019 quando un vasto incendio devastò la zona della playa – il lido Le Capannine è nuovamente distrutto. Un incubo che sembra non avere fine per i gestori che hanno dovuto affrontare la ricostruzione dopo il rogo di due anni fa, la crisi della pandemia e ora, proprio a pochi giorni da agosto dove si attendevano il maggior flusso di presenze, un altro incendio. L’indice è puntato alla macchina della prevenzione antincendio. Ancora una volta incapace e inutile a fermare la devastazione. Le immagini della protezione civile regionale non hanno bisogno di commenti.