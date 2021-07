“Dialoghiamo con Azione e +Europa, serve un nuovo soggetto politico”

PALERMO – “Con l’ingresso al consiglio comunale di Palermo del consigliere Leonardo Canto, al posto del dimissionario Giulio Cusumano, nasce la componente politica +Europa-Azione verso la quale Italia Viva Palermo guarda con grande interesse per provare a costruire insieme, partendo da Palermo, quel grande progetto unitario delle forze liberal democratiche e riformiste italiane, con una chiara ed evidente impronta ambientalista, necessario a rappresentare e dare voce, finalmente, a quella vasta ed ampia fascia di popolazione che non si riconosce negli estremismi, sia di destra che di sinistra, ma anche nelle forme più becere ed insopportabili di populismo o sovranismo che hanno contribuito, negli ultimi anni, ad invelenire il dibattito politico nel Paese”. Lo dice il coordinatore di Italia Viva a Palermo Toni Costumati. “Nei prossimi giorni – continua Costumati – dopo avere già sentito i responsabili degli organismi palermitani di Azione e +Europa, ma anche con tutte quelle forze moderate e centriste che non si sentono a proprio agio nei contesti dove prevalgono estremismi e populismi, contiamo di dare avvio al ragionamento, non più procrastinabile, di costruzione di un soggetto politico di cui, nella percezione generale, se solo si guarda all’importante cifra di astensionismo, c’è grande bisogno. Non pensiamo a stati generali, né a forme nostalgiche di rappresentanze di massa anacronistiche e fuori dai contesti di modernità ed evoluzione sociale e civile ma, bensì, ad un unico soggetto europeista, liberal democratico, riformista e ambientalista, ma anche popolare in grado di determinare, con la sua presenza, le scelte politiche ed amministrative che interesseranno, il prossimo anno, Palermo e la Regione”.