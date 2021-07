Incendi in tutta la provincia: le immagini del disastro – VIDEO

PALERMO – Da quasi 24 ore bruciano i boschi tra Monreale, Altofonte, Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato. Decine le squadre antincendio impegnate da ieri pomeriggio tra forestale, vigili del fuoco e protezione civile in diverse zone della provincia palermitana. In azione anche diversi canadair ed elicotteri della forestale che con centinaia di lanci stanno tentando di arginare il fronte fuoco che nella notte ha sfiorato anche diverse abitazioni a Piana degli Albanesi, costringendo molti cittadini ad evacuare per precauzione.

A San Giuseppe Jato Non è rimasto più nulla anche del bosco di Cerasa, interamente andato in fumo.

Intanto, in tutta la Sicilia fino al prossimo 6 agosto sono previste pericolosità alta o media per il rischio incendi. Il Dipartimento di Protezione Civile Siciliana ha diramato una nota che prevede livelli di allerta di attenzione (allerta rossa) o di preallerta (allerta arancione), con livelli di ondate di calore dal secondo al terzo livello massimo. Il dispositivo è stato firmato dal dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina.