FC Trapani, ecco il logo della nuova società

TRAPANI – Il neo club granata, ancora in fase di costruzione, ha definito gli indirizzi di comunicazione con la creazione della pagina Facebook e del sito web. Nel nuovo canale social, è stato svelato anche il logo che la società trapanese utilizzerà in vista della prossima stagione di Serie D.

“SAPPIAMO che non sarà FACILE; SAPPIAMO che riceveremo ATTACCHI e CRITICHE; SAPPIAMO che questo STEMMA è pesante proprio per la sua IMPORTANZA; SAPPIAMO che non si potrà tornare al PASSATO; SAPPIAMO che INSIEME dobbiamo guardare al FUTURO senza dimenticare i SACRIFICI fatti; SAPPIAMO che spesso non saremo all’altezza della situazione e già VI CHIEDIAMO SCUSA ma faremo il POSSIBILE e l’IMPOSSIBILE per NON deludervi; SAPPIAMO…SAPPIAMO…SAPPIAMO che FORSE siamo degli INCOSCIENTI (vista l’importanza) ma è l’ATTO di INCOSCIENZA più BELLO e SENSATO che avremmo potuto FARE; SAPPIAMO tutto ciò, ma dietro OGNI NOSTRA DECISIONE c’è UNA LACRIMA di GIOIA o di DOLORE.OGGI SIAMO ORGOGLIOSI di ANNUNCIARE che FINALMENTE è RINATO il CALCIO a TRAPANI. FINALMENTE il PROVINCIALE ricomincerà a colorarsi di GRANATA Ma ABBIAMO BISOGNO di VOI, ABBIAMO BISOGNO del VOSTRO SOSTEGNO. ABBIAMO BISOGNO del VOSTRO CALORE. ABBIAMO BISOGNO dei VOSTRI CORI. ABBIAMO BISOGNO DELLA VOSTRA CORAZZA per DIFENDERE IL NOSTRO COLORE, IL NOSTRO LOGO, LA NOSTRA MAGLIA. INSIEME SIAMO LA FAMIGLIA GRANATA ORA PIU’ CHE MAI. SEMPER FIDELIS, FC TRAPANI 1905”.