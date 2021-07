Filippi: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto”

Nella giornata di ieri, il Palermo guidato da Giacomo Filippi ha effettuato il secondo test amichevole pre stagionale. Dopo la vittoria contro il Potenza per 3-0, nella sfida con il Monopoli i rosanero vincono di misura grazie al gol di Valente. Poco prima di tornare a San Gregorio Magno, sede del ritiro pre campionato dei siciliani, proprio il tecnico dei rosanero Giacomo Filippi si è soffermato per analizzare la gara amichevole.

“Il nostro intento è quello di portare tutti allo stesso livello e cercare di far entrare nella testa alcuni principi di gioco. Sono molto soddisfatto del lavoro e di come lo riportano in campo, anche con formazioni diverse, il cammino è quello giusto e la strada tracciata è quella buona. Da queste partite devi trarre lo spirito, la voglia di affrontare ogni tipo di avversario ed entrare con la mentalità giusta come se fosse campionato. Il risultato lascia il tempo che trova però vincere fa sempre bene”.

Filippi ha anche parlato delle condizione fisiche dei suoi calciatori: “Mauthe? Sta bene, ha avuto solo una forte contusione al diaframma con qualche problema di respirazione, ma già sta benissimo. In genelare la condizione fisica della squadra è quella che ci aspettavamo in questo momento del ritiro. I carichi di lavoro ci sono ma sta andando tutto liscio. Al momento non si è fermato mai nessuno, eccetto qualche rallentamento e dunque sono contento di come sta procedendo il ritiro”.

Infine, l’allenatore del club siciliano ha parlato anche dei singoli dopo il test amichevole contro il Monopoli: “Fella deve ancora entrare nel sistema di gioco con movimenti più ordinati, ma è una cosa normale, parliamo di un ragazzo intelligente che riesce a capire cosa chiedo io. E’ stata una prestazione buona contro un avversario di categoria che ha provato tanto a non farci giocare, il manto erboso non era dei migliori e la prestazione è stata soddisfacente. Valente? Ha fatto gol su punizione e si è mosso bene, lo sfrutteremo anche nei calci piazzati visto che ha il piede caldo, si allena spesso proprio nei calci piazzati. Un qualcosa che ci è mancato nella scorsa stagione“.