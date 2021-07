Meteo, allerta rossa, “brucia tutto”: case evacuate VIDEO

PALERMO – Meteo, c’è l’allerta rossa, scatta emergenza incendi a causa di inneschi dolosi.

Case evacuate nella notte in provincia di Palermo, a Piana degli Albanesi. Ieri l’allarme lanciato dal sindaco Rosario Petta a LiveSicilia: “Scoperti 5 inneschi che hanno dato il via a più incendi, è un’azione criminale”.

Allerta meteo

L’allerta è stata diramata dalla protezione civile regionale. “In un contesto di ventilazione debole, le temperature saranno stazionarie registrando valori massimi tra elevati e molto elevati al Centro e, soprattutto, al Meridione”.

In particolare in Sicilia c’è allerta meteo rossa nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Attenzione alta anche a Messina e Agrigento, dove l’allerta è arancione.

Emergenza incendi

Piana degli Albanesi è stata in parte distrutta dalle fiamme. Le squadre della Protezione civile regionale e dei volontari hanno tenuto lontano le fiamme dalle abitazioni supportando i vigili del fuoco e il corpo forestale della Regione. Numerose famiglie evacuate dalle abitazioni. Il capo della Protezione civile Salvo Cocina sta monitorando tutte le operazioni e ha diramato un “avviso di pre allerta straordinaria per ATTIVAZIONE COC a causa dell’aggravarsi della situazione ed in previsione delle altissime temperature che si stanno verificando in Sicilia”.

