Palermo, l’addio di Saraniti: “Avrete per sempre un tifoso in più”

Andrea Saraniti, nella stagione 2021/2022 di Serie C, vestirà la maglia del Taranto. Dopo la rescissione del contratto con il Palermo, l’attaccante classe 1988 rimarrà in rossoblù per le prossime due stagioni. Con l’ufficialità diramata dal club pugliese, il centravanti palermitano ha condiviso un messaggio tramite il proprio profilo Instagram per salutare il club rosanero.

“Grazie a chi mi è stato vicino. Grazie a mia moglie e alle mie figlie che mi hanno alleggerito quest’annata fatta di alti e bassi. E grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto nei momenti difficili. Avrete per sempre un tifoso in più”, scrive Saraniti sul noto social network.