Piano Estate 2021 a Viagrande

CATANIA – “Bella la vita adesso…insieme” questo il titolo della rassegna che vede coinvolti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Verga. “Il Piano scuola estate 2021 ha offerto l’opportunità all’Istituto comprensivo Giovanni Verga di Viagrande di coinvolgere quest’estate i propri studenti in attività di vario genere, il più delle volte con le proprie famiglie – dicice la Dirigente Agata Patrizia Nicolini – un Progetto del Ministero dell’Istruzione che mira a far superare il periodo dell’emergenza sanitaria, chiedendo alle scuole di provare a restituire spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi e per riprendere quelle relazioni che purtroppo abbiamo dovuto interrompere a causa dell’isolamento vissuto per l’emergenza sanitaria.

Il progetto ha inteso finanziare quelle iniziative educative proposte dalle Istituzioni scolastiche, che fossero finalizzate al contrasto della povertà e dell’emergenza educativa.

Il progetto dell’I.C. Verga di Viagrande, che è rientrato nella selezione delle scuole, è “BELLA LA VITA ADESSO, INSIEME”. Titolo scelto dalla Dirigente dell’Istituto Agata Patrizia Nicolini, che ha potuto contare sulla fattiva collaborazione della DSGA Lucia Serges e di due insegnanti dell’Istituto, Maria Grazia Palermo e Serena Marino.

Sono state progettate diverse attività. In ambito sportivo un torneo di mini basket.

In ambito scientifico-naturalistico delle passeggiate sul tema: “Alla soperta della biodiversità mediterranea lungo i sentieri del parco Monteserra di Viagrande”, guidate da esperti che hanno affrontato diverse tematiche: botanici per un giorno, biologi per un giorno, entomologi per un giorno.

La presentazione di un libro, che ha permesso di incontrarne gli autori e dialogare piacevolmente con essi, diventando un concreto invito alla lettura per i ragazzi.

L’organizzazione di concerti musicali serali. Un vero e proprio itinerario musicale, che possa essere la scoperta, attraverso l’ascolto, dei vari generi musicali: il folk, il rock, il blues e l’opera lirica, con “Cavalleria Rusticana”.

Infine due spettacoli teatrale, uno sul tema dell’inclusione sociale, che vedrà protagonista l’attore Pippo Franco e l’altro con il magico teatro dei Pupi siciliani, a cura dei Fratelli Napoli.

Il progetto è finanziato dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana ed è attuato secondo principi di partecipata e leale collaborazione con l’Amministrazione comunale di Viagrande, che è diventata partner di progetto, supportandolo in ogni fase della sua realizzazione. Infatti tra le manifestazioni previste si svolgeranno anche le premiazioni degli studenti dell’I.C. Verga di Viagrande che sono risultati vincitori del Premio “Nello Simili”, giunto ormai alla XXXVI edizione e del premio “Studenti Meritevoli” giunto alla V edizione, entrambi i premi ideati e portati avanti dal Comune di Viagrande.