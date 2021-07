Pignatone: “Il fondo per i comuni in dissesto è stato rinnovato”

"Nell'ultima legge di Bilancio è stato rifinanziato il fondo per i Comuni in dissesto finanziario e, contemporaneamente, sciolti per mafia"

PALERMO – “Nell’ultima legge di Bilancio è stato rifinanziato il fondo per i Comuni in dissesto finanziario e, contemporaneamente, sciolti per mafia”. Ad annunciarlo è il deputato del MS5 Dedalo Pigantone.

“Attraverso questi finanziamenti riusciamo a garantire il prosieguo delle attività amministrative, la realizzazione di piccoli progetti al servizio delle comunità nonché a garantire gli stipendi ai dipendenti comunali”.

“Adesso, grazie al nostro impegno in Parlamento e all’attenzione del Governo nazionale nei confronti del territorio – ha aggiunto -, nuovi fondi arriveranno anche in Sicilia. Per spiegare i dettagli e tracciare le azioni future, il viceministro all’Economia Laura Castelli sarà presente oggi, alle ore 17, presso il Palazzo comunale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove incontreremo assieme i commissari”.