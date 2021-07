“Sono vivo per miracolo, mi ha salvato mia figlia che è sotto choc”

«Mi ha salvato mia figlia. Era affacciata al balcone e ha iniziato a urlare. Sono miracolato», racconta Giuseppe Caico, rispondendo al telefono dall’agenzia funebre in cui è tornato subito a lavorare. Mercoledì sera, a Licata, il consigliere comunale Gaetano Aronica gli ha sparato contro quattro colpi di pistola. Uno lo ha ferito al braccio. Ha una prognosi di venti giorni.

La vittima del tentato omicidio ripercorre la vicenda: «Stavo rientrando a casa, ho visto Aronica e quando mi sono girato ha iniziato a sparare. Mia figlia è ancora terrorizzata. Il proiettile mi ha fatto un buco nel braccio».

Nessun dubbio sulla dinamica: «Mi voleva uccidere. Mi ha sparato in faccia».

Le tensioni andavano avanti da diversi mesi nel corso dei quali, aggiunge l’impresario funebre, «Aronica mi inseguiva con la moto e mi insultava. L’ho denunciato più volte». Caico smentisce la linea difensiva del consigliere comunale, il quale ha raccontato ai carabinieri di essere stato provocato dall’ex socio che si vantava per essere riuscito a sottrargli pure un magazzino: «Sono bugie, non ho avuto nessuna discussione. Neppure gli rivolgevo la parola, io sono una persona pacata».

Il movente delle questioni economiche viene confermato (in ballo c’era una richiesta di Aronica per circa 500 mila euro). «C’era massima fiducia – conclude la vittima – poi lo abbiamo scoperto con le mani nella marmellata. Eravamo pure disposti a dargli i soldi, ma non la cifra che pretendeva».

Caico usa il plurale perché è rimasto in società con il fratello di Aronica: «Guardi fosse per lui cambierebbe il cognome, la mia delusione è anche la sua. È stato lui a volermi nella società. Nessuno pensava che potesse finire in questa maniera».