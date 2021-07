Autorità portuale pubblica il bando per ricevere i fondi

PALERMO – L’autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale (AdSP) accelera sulle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di due interventi infrastrutturali: il rilancio della cantieristica navale (81 milioni di euro, opera commissariata, il presidente dell’AdSP Pasqualino Monti è il commissario) e la riqualificazione del molo trapezoidale (25,5 milioni di euro, i lavori sono già stati appaltati), ammesse al contributo statale (accordo di programma) per un totale di 106,5 milioni.

Per realizzarle, l’Autorità portuale ha pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse, con lo scopo di individuare sul mercato uno o più operatori economici in grado di soddisfare il fabbisogno finanziario dell’AdSP. Il termine per manifestare interesse scadrà il 23 agosto 2021. Successivamente, l’Autorità avvierà una seconda fase di negoziazione con i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione.

Una volta fatta l’offerta, la migliore soluzione per l’ente sarà individuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’intero importo di 106.500.000 che l’istituto di credito, o gli istituti di credito, si impegnerà ad accordare. Infine, la restituzione delle somme erogate, comprese le spese per il finanziamento, avverrà secondo gli importi annuali definiti nell’accordo di programma.