Barbagallo: “Da Musumeci solo annunci per contrastare i piromani”

PALERMO – I roghi che sono divampati nelle ultime 48 ore in Sicilia non saranno dimenticati facilmente (CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI DELLA DEVASTAZIONE). Le difficoltà sono state tante, con i vigili del fuoco supportati dalla Protezione Civile, dai forestali, elicotteri e canadair che hanno lavorato incessantemente.

Adesso è tempo di contare i danni e il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, attacca: “La Sicilia brucia, le notizie relative agli incendi ci preoccupano molto. Il quadro complessivo è desolante. Nel fine settimana che avrebbe dovuto sancire l’inizio del periodo di ferie e della ripresa del turismo siamo invece costretti a commentare un bollettino di guerra. Intere aziende e case interamente distrutte. Danni per centinaia di migliaia di euro. Duole purtroppo constatare che nulla è stato fatto sul fronte della prevenzione, da parte della Regione. Che fine hanno fatto i mirabolanti annunci sull’impiego di droni per contrastare gli incendi, fatti a metà giugno durante la presentazione della campagna di comunicazione antincendio da parte del governo Musumeci?”.

“Il problema purtroppo – prosegue Barbagallo – è sempre lo stesso: annunci, conferenze stampa, riflettori, microfoni e titoloni. E basta. Musumeci ora metta subito a disposizione ristori per le aziende – ha aggiunto il segretario Dem – danneggiate e per i privati, soldi subito evitando flop come il bonus Sicilia. Se al momento non ci sono decessi dobbiamo solo ringraziare l’abnegazione dei vigili del fuoco, degli uomini della forestale e della protezione civile che – ha concluso – da oltre 24 ore senza sosta cercano di contenere i danni causati dai roghi”.