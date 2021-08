Contagiati anziani e dipendenti: focolaio in una Rsa

CANICATTÌ – Diversi anziani e con loro anche una mezza dozzina di dipendenti di una Rsa sono risultati positivi al Covid a Canicattì, in provincia di Agrigento. La notizia è trapelata nonostante il riserbo dei condomini del palazzo in cui ha sede la struttura. Alcuni anziani sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari e sono stati trasferiti in ospedale. Il personale di assistenza invece è risultato contagiato ma sarebbe asintomatico. Questo è il secondo focolaio nella cittadina dopo quello rilevato in un ristorante. (ANSA).