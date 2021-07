Incendio a Belpasso, riaperta la Ss 417

CATANIA – AGGIORNAMENTO. E’ stata riaperta la strada statale 417 “di Caltagirone”, tra il km 63,000 e il km 64,1 a Belpasso, in provincia di Catania, che era stata temporaneamente chiusa a causa di un incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, in entrambe le direzioni. Lo rende noto l’Anas.

La chiusura

A causa di un incendio lungo i versanti ai margini della sede stradale, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 417 ” di Caltagirone”, tra il km 63,000 e il km 64,1 a Belpasso, in provincia di Catania.

Il traffico al momento viene deviato sulla viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.