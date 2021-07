Italia 4 nuovi canadair, arrivano dalla Protezione Civile Europea

L’Italia ha chiesto supporto per la lotta contro gli incendi in corso in Sardegna ed è subito arrivata la risposta. Quattro nuovi Canadair da Francia e Grecia dal Pool europeo di Protezione Civile e dal programma RescEu.

La disponibilità di supporto tecnico e di personale offerto su base volontaria dagli Stati membri è stata coordinata dalla Commissione europea come previsto dal meccanismo di Protezione civile.

“Ringrazio Francia e Grecia per questa pronta solidarietà dimostrata con l’Italia nell’aiutare a spegnere questi incendi devastanti”, ha commentato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. “Il Centro di coordinamento Ue di risposta alle emergenze rimane in stretto contatto con le autorità italiane 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per monitorare gli sviluppi sul campo e coordinare qualsiasi ulteriore assistenza, se sarà necessaria”, ha aggiunto il commissario.