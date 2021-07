CATANIA – Un attimo di riposo. Anzi un frammento di attimo. Il tempo di sedersi e riprendere fiato. Un vigile del fuoco seduto ai margini della strada con la schiena appoggiata a un muretto. E un altro seduto sul cofano di un’auto, con la schiena china mentre con le braccia stringe il caschetto rosso. I corpi madidi di sudore. Gli occhi stanchi. I volti stravolti. Uno scatto che sintetizza in modo plastico quello che gli eroi della quotidianità stanno affrontando in questi giorni in tutta Italia. Ma che è il manifesto della loro umanità. La potenza di una foto. Questa è stata scattata in Sardegna nel pieno dell’emergenza. Un’immagine che mostra, senza filtri, la silenziosa battaglia di chi ha domato il fuoco e salvato vite umane. E che unisce tutta l’Italia in un abbraccio ai vigili del fuoco.