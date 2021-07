Mappa Ecdc diffusione Covid, Sicilia e Sardegna in rosso

Tornano in rosso la Sicilia e la Sardegna nelle mappe aggiornate dall’Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un forte aumento dei casi in gran parte dell’Europa.

Una grossa fetta dell’Italia vira verso il giallo, mentre restano in verde Abruzzo, Basilicata, Molise, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta.

La Spagna è quasi interamente rosso scuro, e rossa la maggior parte di Grecia e Francia. Anche gran parte dell’Olanda, Cipro e la Corsica sono in rosso scuro.

Interamente rossi Irlanda e Portogallo (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti), parzialmente rossa la Danimarca. Salve per ora, quindi restano in verde, Germania, Austria, Polonia e tutti Paesi dell’Europa dell’Est, oltre a Svezia, Finlandia e Norvegia.