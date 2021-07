L’assessore di Fratelli d’Italia: “Non vaccinerò le mie figlie”

PALERMO – “Le mie figlie non le vaccinerò finché qualcuno non mi spiega, anche con un disegnino, a cosa serva tutto ciò”. Sono le parole di Manlio Messina, assessore siciliano al turismo e braccio destro della Meloni in Sicilia che riscuote centinaia di linke e condivisioni.

Il post

L’assessore ha messo tutto nero su bianco, proprio nel giorno in cui l’assessore alla Sanità Ruggero Razza rilancia la campagna vaccinale. Ma Messina, non si dichiara No Vax e aggiunge: “Io mi sono vaccinato e sono sempre a favore della scienza, ma questa cosa non la comprendo”.

“No ai vaccini dei giovani”

L’assessore, che ha ricevuto una pioggia di like e condivisioni, rincara la dose: “Continuo a non capire perché si debba vaccinare un bambino di 12 anni o un giovane di 20 anni”. Ovviamente – conclude Messina – “Le mie figlie non le vaccinerò finché qualcuno non mi spiega, anche con un disegnino, a cosa serva tutto ciò”.