Palermo-Salernitana: come seguire il test amichevole

La gara verrà trasmessa in diretta streaming

Ultimo test amichevole prima del rientro nel capoluogo siciliano: il Palermo, domenica 1 agosto, affronterà la Salernitana a San Gregorio Magno, sede del ritiro dei rosanero. La località campana, poco distante dalla stessa Salerno, ospiterà la gara tra le due compagini a partire dalle ore 17.30.

Come comunicato dalla società siciliana, tifosi del Palermo e appassionati di calcio potranno seguire l’incontro sui canali social prorpio del club rosanero. La gara contro la squadra neo promossa in Serie A guidata da Fabrizio Castori verrà dunque trasmessa in diretta streaming sui social del Palermo.