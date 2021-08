Incendi, focolai ancora attivi: pompieri in azione

CATANIA – Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania – con il supporto dei colleghi degli altri comandi – ancora a lavoro a Catania la citta’ maggiormente colpita dagli incendi nelle ultime 48 ore. Sono impegnati a spegnere gli ultimi focolai e a mettere in sicurezza le zone periferiche e di villeggiatura della città. Dall’inizio dell’emergenza, venerdi’, sono stati coplessivamente 170 gli interventi fatti dai pompieri con gli incendi piu’ pericolosi domati in via Palermo, via Fossa della Creta, a ridosso dell’aeroporto Fontanarossa, nello stabilimento balneare della Plaia, “Le Capannine” andato completamente distrutto, nei villaggi “Azzurro” e “Primosole” (dove sono state messe in salvo 150 persone, ndr) e in diversi comuni della provincia. Nelle ultime 12 ore – fanno sapere dal Comando provinciale etneo – sono 12 gli interventi eseguiti, 56 le richieste ancora da espletare. Il numero di squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza, quindi totale del personale e’ di 56 squadre (14- 15 a turno) per un totale di circa 300 uomini.