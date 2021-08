Lega: “Il Capo completamente invaso dai rifiuti”

PALERMO – Uno dei grandi problemi di Palermo è la spazzatura, che invade le strade della città. Anche al quartiere Capo il problema è presente. Il capogruppo della Lega e la consigliera di Prima circoscrizione Maria Pitarresi lo

“Un problema che riguarda certamente tutta la città, quella dell’emergenza spazzattura che sta colpendo in questi giorni Palermo – hanno dichiarato il capogruppo della Lega Igor Gelarda e la consigliera di Prima circoscrizione Maria Pitarresi -. Nonostante i proclami da parte dell’Amministrazione comunale la città ormai è ormai tristemente diventata una grande discarica e siamo nuovamente ripiombati in piena emergenza rifiuti”.

“Anche il Capo – hanno continuato i due componenti del carroccio – è completamente invaso dalla spazzatura. Una zona di interesse storico artistico frequentata ogni giorno da migliaia di turisti. Alcuni dei quali tornano a casa con la triste idea che i palermitani sono abituati a vivere nella spazzatura. Una zona già scarsamente spazzata, ma oggi ridotta a discarica. Addirittura in vicolo Tortorici, che conduce alla cinquecentesca chiesa dei Martiri Pisani, non si può più accedere perché completamente occupato dalla spazzatura. Quello del quartiere del Capo, in totale stato di abbandono, è un problema di cui la Lega si occuperà presto, perché residenti e commercianti non meritano di vivere in queste condizioni – hanno concluso Gelarda e Pitarresi”.