Notte di lavoro per i vigili fuoco, spazzatura data alle fiamme

In alcuni quartieri del capoluogo c'è stato un gran da fare per domare gli incendi

PALERMO – Oltre a dover domare le fiamme delle sterpaglie, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare incessantemente nella notte lungo le vie di Palermo. Questo perché in alcuni quartieri del capoluogo sono stati dati alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti che, a causa del rallentamento della raccolta, fanno nascere delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Gli interventi si sono resi necessari nei quartieri di Palermo come Zen e Borgo Nuovo. In alcune zone della città si tratta di una vera emergenza sanitaria visto soprattutto le alte temperature e i rifiuti abbandonati per strada sono esposti al caldo.