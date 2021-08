Palermo-Salernitana 1-2, Silipo in gol per i rosanero

Termina con il risultato finale di 2-1 in favore della Salernitana il test amichevole contro il Palermo guidato da Giacomo Filippi. Nell’ultimo giorno di ritiro a San Gregorio Magno, proprio in provincia di Salerno, i rosanero hanno affrontato i campani allenati da Fabrizio Castori a conclusione della preparazione estiva pre campionato.

I siciliani sono scesi in campo ben organizzati nell’incontro con la squadra di due categorie superiori. Giacomo Filippi, con il collaudato 3-4-2-1, ha permesso ai rosanero di impostare diverse giocate offensive con precisione e determinazione. Una buona prova per il club di viale del Fante contro la società granata neo promossa in Serie A. Apre le danze al 17′ Julian Kristoffersen, battendo Samuele Massolo che aveva già murato una sua conclusione. Il raddoppio dei campani arriva al 65′ a firma di Mamadou Coulibaly, dopo un errore in uscita di Marong che ha permesso il contropiede alla squadra di Castori. Al 74′, Andrea Silipo su calcio di rigore (ottenuto dal giovane Mauthe) prova a riaprire la gara che, purtroppo per i siciliani, terminerà con il risultato di 1-2.

La prossima meta della squadra rosanero è Palermo. Dopo alcuni giorni di pausa, infatti, i calciatori riprenderanno gli allenamenti proprio nel capoluogo siciliano, continuando il percorso di preparazione al campionato di Serie C 2021/2022. Intanto, la dirigenza del club continua a muoversi sul mercato per completare il roster da mettere a disposizione del tecnico originario di Partinico.