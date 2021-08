Sparatoria a Falsomiele: tre feriti, tra cui una donna

PALERMO – Sparatoria in serata in via dell’Airone nel quartiere Falsomiele a Palermo.

I feriti sarebbero tre. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e tre ambulanze.

I feriti si trovano all’ospedale Civico e al Policlinico. Un uomo ha fatto fuoco con una pistola all’interno di un residence.

La dinamica

I colpi sarebbero stati sparati contro una donna, pare la sua ex, e un cugino di quest’ultima che era intervenuto in suo aiuto. Entrambi sarebbero stati raggiunti dai proiettili alle gambe.

Il terzo ferito è lo stesso uomo che ha fatto fuoco, raggiunto da una serie di oggetti lanciati dai residenti che hanno tentato di fermarlo. Lo hanno fermato e colpito alla testa, al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono le più serie. È l’unico in prognosi riservata.

Non si conoscono le ragioni che hanno armato la sua mano. Indagano i poliziotti che stanno ascoltando alcuni testimoni.