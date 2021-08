Vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale Anas stanno lavorando per ripristinare il traffico

PALERMO – Traffico bloccato lungo l’Autostrada A 19 Palermo-Catania. Un incendio nei pressi di Agira in provincia di Enna, al km 136, ha rallentato la circolazione.

Nello stesso tratto il traffico è rallentato in direzione opposta.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.