ASD Taormina, confermati Puglia e Emanuele

TAORMINA (ME) – L’Asd Città di Taormina è lieta di ufficializzare la conferma in biancazzurro dei senatori Mauro Puglia e Alessio Emanuele, autentici simboli e colonne portanti del calcio taorminese al pari del capitano Adriano Mannino.



Puglia, play di centrocampo nato nel 1991, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Taormina e, dopo un fugace passaggio a Treviso nel 2007, indossa per quattro stagioni la maglia dell’Acireale collezionando oltre 60 presenze (una quarantina delle quali in Serie D) condite da 3 reti. Nel gennaio del 2012 fa il proprio ritorno a Taormina e non si separerà più dal presidente Castorina. Dieci stagioni, questa sarà l’undicesima, divise tra Eccellenza e Promozione più una in Prima Categoria, svolgendo un ruolo fondamentale in campo e nello spogliatoio, con oltre 200 gettoni e 15 gol.



Emanuele, che giovedì 5 agosto festeggerà i 39 anni, difenderà i colori di Taormina per il decimo campionato consecutivo, fatta eccezione per una breve parentesi vissuta a Paternò nei primi mesi della stagione 17/18. Proprio con i rossazzurri, dopo quattro stagioni vissute a Taormina, aveva conquistato la promozione in Eccellenza nel 2005, diventando, negli anni successivi, un punto fermo del massimo campionato dilettantistico regionale giocando con Acireale, Trecastagni, Taormina, Leonzio e Acicatena. Nel 2012 sposa nuovamente il progetto dello Sporting Taormina scendendo in Prima Categoria: una stagione memorabile per lui, nelle quale metterà a segno 23 gol in 24 partite. In seguito vestirà la maglia biancazzurra in altre 150 occasioni realizzando una cinquantina di reti. Suo l’ultimo gol segnato dal Città di Taormina nella scorsa Promozione: il momentaneo 2-3 di San Gregorio nell’unica presenza personale fatta registrare in un avvio di campionato condizionato da un infortunio.