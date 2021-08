Catania, niente pagamento entro la scadenza federale

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di non aver potuto provvedere al pagamento di quanto previsto entro la scadenza federale odierna, a causa di un pignoramento subito per effetto di debiti pregressi; malgrado il lavoro già svolto e gli sforzi profusi, la risoluzione del problema non si otterrà in tempo.



Prima della limitazione suddetta, sono stati effettuati alcuni cospicui versamenti per onorare cartelle di pagamento di elevato importo, relative ad esposizioni maturate nelle precedenti gestioni.L’ulteriore difficoltà a carico della nostra martoriata società non sarà motivo per arrendersi ma, con la caparbietà che contraddistingue il popolo rossazzurro, la dirigenza del club e la SIGI continuano e continueranno a lavorare per ricostruire e ripartire da basi più solide.

In tal senso, proseguono in questi giorni le trattative con investitori esteri ed è in dirittura d’arrivo quella con un imprenditore locale molto attivo e determinato, che con lungimiranza e passione mira a garantire un apporto per il riequilibrio economico-finanziario del Calcio Catania.