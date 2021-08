Discarica tra Villabate e Palermo: chiesto l’intervento Prefettura

PALERMO – Una via trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. E’ questo lo scenario che, da una decina di giorni, ci si trova davanti percorrendo via Galletti, nella seconda circoscrizione di Palermo e alle porte di Villabate.

Chilometri di spazzatura che invadono i marciapiedi e in parte pure la corsia. La vicenda è stata sollevata dal consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi, che già qualche giorno fa ha scritto alla Prefettura. Ma, ad oggi, la situazione è statica.

“Ho scritto già al prefetto – ha sottolineato Guaresi – chiedendo l’istituzione di un tavolo di lavoro con i sindaci dei comuni limitrofi (Villabate, Bagheria, Ficarazzi e Misilmeri) poiché, trattandosi di una zona di passaggio e confinante con questi comuni, il problema non riguarda solamente Palermo”.

“Credo che si debbano – ha continuato Guaresi – intensificare i controlli da parte della polizia municipale. Tengo a precisare che gli operatori ecologici svolgono un lavoro egregio e che spesso questi eventi incresciosi sono causati dalla spiccata inciviltà da parte di alcuni cittadini”.

“E, proprio a tal proposito – ha concluso Guaresi – sono disponibile ad impegnare i miei gettoni di presenza da consigliere per pagare gli straordinari agli agenti impegnati per questo fine”.