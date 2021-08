Droga a Mazara, sequestro da 88mila euro per un condannato

MAZARA DEL VALLO – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip di Marsala, per 88.200 euro riconducibili a Vito Ingrassetto, 47 anni, conosciuto come Vito “Puci” di Mazara del Vallo. Ingrassetto è stato già condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacente ed ora indagato per trasferimento fraudolento di valori con una coppia di coniugi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, che hanno portato alla misura cautelare reale, hanno fatto emergere come l’indagato, più volte segnalato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, avesse fraudolentemente trasferito la proprietà di determinate somme di denaro a soggetti terzi (i coniugi C.A. e M. L.) al fine di evitare l’aggressione da parte dello Stato ed eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.