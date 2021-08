Emergenza incendi, in Sicilia arrivano i rinforzi

PALERMO- E’ arrivato in Sicilia il contingente della Protezione civile trentina, partito ieri per portare aiuto contro gli incendi che stanno colpendo la regione. Da domani sarà pienamente operativo nei territori assegnati, così come i contingenti delle altre regioni che hanno inviato aiuti. Lo comunica la Provincia di Trento. I vigili del fuoco volontari trentini sono già a Palermo da questa mattina, mentre è da poco arrivata sull’isola anche la colonna dei mezzi pesanti. La colonna trentina ha viaggiato con quelle di Veneto e Alto Adige. Il team di “Scouting”, che ha preceduto ieri le colonne mobili delle regioni viaggiando in aereo, è già sul posto e sta coordinando il dispiegamento dei contingenti delle regioni nei territori di Catania, Palermo e Enna. A Catania il team di “Scouting” ha preso contatto con i referenti dei vari contingenti per organizzare l’arrivo delle colonne mobili e dare coordinamento e supporto all’intervento delle regioni. Il contingente trentino, così come quelli di Veneto e Alto Adige, è chiamato a operare nella zona di Palermo. La Protezione civile della Lombardia e quella del Piemonte interverranno invece nel territorio di Enna. Quelle del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna nella zona di Catania.